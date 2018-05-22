Возгорание в гостинице "Измайлово" произошло в сауне на 31 этаже

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Возгорание в гостинице "Измайлово" в Москве произошло в сауне на 31 этаже, пострадавших нет, сообщил РИА Новости менеджер по связям с общественностью отеля.

"Возгорание произошло в сауне на 31 этаже на площади 10 квадратных метров, открытого пламени не было, только задымление, пострадавших нет", — пояснил собеседник агентства.

В данный момент все люди эвакуированы из гостиницы. Рядом с гостиницей стоит около 20 спасательных машин и автомобилей МЧС, также дежурят бригады скорой помощи, у здания развернут оперативный штаб, насчитывается несколько десятков сотрудников МЧС. По словам менеджера, причины происшествия пока не известны. Сотрудники МЧС прочесывают этажи гостиницы.