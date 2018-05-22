В поселке в Свердловской области возник пожар на площади 300 "квадратов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Свердловские спасатели ликвидируют пожар в поселке Красный Яр, вспыхнувший на площади порядка 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Сейчас в тушении задействованы восемь единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина поселка.
В двух жилых домах проживали три человека, администрацией муниципального образования погорельцам будет предоставлено временное жилье. Пострадавших в происшествии нет.