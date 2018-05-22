Главе "Христианского государства" предъявили обвинение в экстремизме

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в экстремизме лидеру организации "Христианское государство" (ХГ) Александру Калинину, сообщается на сайте Хамовнического суда Москвы.
Калинин находится под арестом, трое его сподвижников по ХГ получили по два года колонии за поджоги машин.
Организация "Христианское государство — Святая Русь" получила скандальную известность после того, как разослала директорам кинотеатров письма с требованием отказаться от проката "Матильды". В листовках, в частности, говорилось, что любой баннер или афишу фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".
Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, русского царя — немецкий артист Ларс Айдингер.
Задолго до выхода в прокат картина вызвала значительный общественный резонанс из-за недовольства нескольких православных организаций образом императора в фильме. Первый в России показ прошел 11 сентября во Владивостоке. Премьера "Матильды" состоялась в Петербурге 23 октября.