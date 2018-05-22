Главе "Христианского государства" предъявили обвинение в экстремизме

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в экстремизме лидеру организации "Христианское государство" (ХГ) Александру Калинину, сообщается на сайте Хамовнического суда Москвы.

В карточке дела указаны статьи 179 ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения") и 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти или вражды").

Калинин находится под арестом, трое его сподвижников по ХГ получили по два года колонии за поджоги машин.

Организация "Христианское государство — Святая Русь" получила скандальную известность после того, как разослала директорам кинотеатров письма с требованием отказаться от проката "Матильды". В листовках, в частности, говорилось, что любой баннер или афишу фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, русского царя — немецкий артист Ларс Айдингер.

Задолго до выхода в прокат картина вызвала значительный общественный резонанс из-за недовольства нескольких православных организаций образом императора в фильме. Первый в России показ прошел 11 сентября во Владивостоке. Премьера "Матильды" состоялась в Петербурге 23 октября.