В Крыму ребенка из воровавшей электроэнергию семьи ударило током

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. В селе Октябрь Джанкойского района девятилетняя девочка получила удар током, прикоснувшись к набросу на воздушную линию электропередачи, сделанному для хищения электроэнергии, сообщает компания "Крымэнерго".

"Жилой дом, во дворе которого произошло несчастье, был отключен от электроснабжения за неуплату еще в конце 2017 года. Недобросовестные абоненты вместо того, чтобы погасить долг, предпочли хищение электроэнергии. Смастерив устройство по типу удочки длиной около четырех метров, они регулярно делали набросы на провода линии электропередачи", — говорится в сообщении.

Как сообщили свидетели, дети, оставленные без присмотра, играли во дворе. Пострадавшая девочка случайно коснулась провода наброса, который был с помощью "удочки" присоединен к ЛЭП.

"На крик прибежали взрослые и освободили ребенка из-под действия тока, передав врачам "скорой". Девочка осталась жива", — говорится в сообщении.

Расследованием инцидента занимаются специалисты крымского управления СК РФ.