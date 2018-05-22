В Крыму ребенка из воровавшей электроэнергию семьи ударило током

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. В селе Октябрь Джанкойского района девятилетняя девочка получила удар током, прикоснувшись к набросу на воздушную линию электропередачи, сделанному для хищения электроэнергии, сообщает компания "Крымэнерго".
Как сообщили свидетели, дети, оставленные без присмотра, играли во дворе. Пострадавшая девочка случайно коснулась провода наброса, который был с помощью "удочки" присоединен к ЛЭП.
"На крик прибежали взрослые и освободили ребенка из-под действия тока, передав врачам "скорой". Девочка осталась жива", — говорится в сообщении.
Расследованием инцидента занимаются специалисты крымского управления СК РФ.