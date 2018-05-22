В Мариинском театре отравились 13 сотрудников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 13 случаев кишечной инфекции у сотрудников Мариинского театра, госпитализированы семь человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее семь сотрудников Мариинского театра были госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина с симптомами отравления. Состояние обратившихся за медицинской помощью удовлетворительное. Среди обратившихся к медикам есть и административные, и творческие сотрудники. Точки питания в театре закрыты, работают сотрудники Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу сообщает о регистрации 13 случаев кишечных инфекций среди работников ФГБУК "Государственный академический Мариинский театр". Госпитализировано в инфекционный стационар семь больных", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения заболеваний. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего распространения кишечных инфекций среди работников театра.