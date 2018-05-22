Житель Пензенской области погиб от удара током, пытаясь украсть провода ЛЭП

САРАТОВ, 22 мая – РИА Новости. Следствие в Пензенской области проводит проверку в связи с гибелью местного жителя, который при попытке украсть провода с действующей линии электропередачи получил удар током, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

По предварительным данным, 20 мая в селе Среднеречье Белинского района рядом со зданием бывшей мельницы на линии электропередачи обнаружено тело 20-летнего молодого человека, который накануне вечером приехал туда на велосипеде с целью кражи электропроводов.

"С собой у мужчины были ножовка по металлу и веревка. Забравшись на столб линии электропередачи без специальных средств и обвязав себя веревкой, двумя руками он взялся за провод. В результате удара током высокого напряжения мужчина скончался на месте мгновенно", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.