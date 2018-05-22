В Мариинском театре остановили продажу питания после отравления сотрудников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Продажа еды в точках питания в Мариинском театре, где семь сотрудников были госпитализированы с отравлением, остановлена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы театра.

Ранее семь сотрудников Мариинского театра были госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина. Всего с симптомами отравления к врачам обратились 12 сотрудников театра. Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского управления Роспотребнадзора, состояние обратившихся за медицинской помощью удовлетворительное.

"Вопрос о дальнейшем режиме работы служебных столовых рассматривается. На данный момент продажа еды в точках питания, где работают эксперты, остановлена", — сказал собеседник агентства.