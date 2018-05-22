Главе поселения в Крыму, где ребенка убило качелями, дали два года колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Кировский районный суд приговорил главу администрации Кировского сельского поселения в Крыму к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за халатность после того, как на восьмилетнего мальчика упали качели, отчего он скончался, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Незакрепленные металлические качели упали на восьмилетнего мальчика в одном из дворов в Кировском районе Крыма 24 июля 2017 года. Ребенок от полученных травм скончался в больнице.

"Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. С него также взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей", — сообщили в прокуратуре.

Глава администрации был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствием установлено, что осужденный не принял необходимых мер к вывозу демонтированных старых детских качелей, на которых получил смертельные травмы восьмилетний ребенок, сообщили в ведомстве.

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