Число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом возросло до десяти

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Десять человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области, сообщается на сайте Ространснадзора.

Ранее сообщалось, что во вторник около 8.00 у деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса "Неоплан", следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет. В ДТП пострадали семь детей, все они отправлены в псковскую больницу.

"Предварительно пострадали 10 человек, семь детей госпитализированы, двое взрослых и один ребенок отправлены в больницу для оказания им медицинской помощи", — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Ространснадзора. После изучения полученной информации ведомство рассмотрит правовую возможность проведения внеплановой выездной проверки в отношении перевозчика.

Как сообщалось ранее, прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при перевозке детей в связи с ДТП.