В Екатеринбурге в поликлинике обрушился потолок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Потолок обрушился в коридоре поликлиники на улице Сыромолотова в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения городской администрации.

Снимки пола, на котором лежат пластиковые части потолка и светильники, были опубликованы в сообществе "Инцидент. Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте". В управлении здравоохранения мэрии РИА Новости подтвердили случившееся.

"Обрушились фрагменты потолка. Пострадавших, по предварительным данным, нет", – сказали в горздраве.

Проверка полицией, СК и прокуратурой по факту происшествия пока не инициирована.