В Подмосковье загорелся производственный цех на площади 900 "квадратов"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Производственный цех загорелся на площади порядка 900 квадратных метров в Раменском муниципальном районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. В 12.45 объявлена локализация", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о возгорании в производственном цеху по адресу: деревня Речицы, улица Совхозная, дом 1 поступила в оперативную смену МЧС в 11.05. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 48 человек и 13 единиц техники.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, горит цех по производству одежды.