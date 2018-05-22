Управляющей сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" продлили срок ареста

КЕМЕРОВО, 22 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово во вторник продлил до 25 августа срок ареста управляющей торгово-развлекательным центром "Зимняя вишня" Надежды Судденок, обвиняемой по уголовному делу о пожаре, который унес жизни 60 человек.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.

"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Судденок по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Срок содержания под стражей продлен до 25 августа 2018 года. Постановление в законную силу не вступило", — сообщил РИА Новости представитель суда.

В рамках дела задержаны восемь человек. Как сообщалось ранее, семь фигурантов были арестованы до 25 мая. В апреле Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности.

В понедельник суд продлил до 24 августа арест технического директора компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгия Соболева, сотрудника компании, отвечавшей за монтаж и исправность пожарной сигнализации в здании ТЦ Александра Никитина, а также сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре.

Кроме того, в суд поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении руководителя обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, гендиректора компании-собственника здания Юлии Богдановой и экс-главы инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Рассмотрение материалов назначено на ближайшие дни.