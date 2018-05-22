Мужчина под Нижним Новгородом убил подругу, которую хотел приучить к труду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Житель Павловского района Нижегородской области, обвиняемый в убийстве сожительницы за то, что та нигде не работала и злоупотребляла алкоголем, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в июне 2017 года 38-летний обвиняемый в квартире дома по улице Суворова в городе Павлово в ходе ссоры задушил свою 42-летнюю сожительницу. Затем он спустил тело в подвал съемной квартиры, где закопал вместе с сумкой, в которой находились ее личные вещи и документы. Только в январе 2018 года тело погибшей женщины было обнаружено, в связи с чем следователи СК возбудили уголовное дело.

"27 января 2018 года по подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний сожитель погибшей. Он признал свою вину в убийстве и был заключен под стражу. При допросе обвиняемый пояснил следователям, что женщина нигде не работала и не отказывалась от алкогольных напитков. В тот день он попытался вразумить сожительницу, но в ходе ссоры совершил преступление. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУ СК.