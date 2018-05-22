В Магадане накажут воспитателя детсада, где дети получили ожог глаз

МАГАДАН, 22 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении воспитателя детского сада, в котором дети получили ожог глаз, прокуратура подтвердила законность этого решения, сообщает во вторник главный надзорный орган региона.
"Прокуратура Магадана проверила и признала законным принятое следственным отделом по Магадану СУ СК России по Магаданской области решение о возбуждении уголовного дела по факту совершения должностным лицом детского сада №2 преступления, предусмотренного… статьей "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей", — говорится в сообщении.
"Телесные повреждения у двоих детей квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью, по признаку кратковременного расстройства здоровья, сроком до 21 дня; вред здоровью и телесные повреждения остальным воспитанникам не причинено, однако повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов", — уточняет прокуратура региона.