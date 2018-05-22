В Магадане накажут воспитателя детсада, где дети получили ожог глаз

МАГАДАН, 22 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении воспитателя детского сада, в котором дети получили ожог глаз, прокуратура подтвердила законность этого решения, сообщает во вторник главный надзорный орган региона.

В Магадане восемь воспитанников детского сада получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы. Прокуратура Магадана вынесла представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования заведующей детским садом. По данным ведомства, воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Лампа была непригодной для использования. Управление образования мэрии Магадана объявило выговор заведующей детским садом.

"Прокуратура Магадана проверила и признала законным принятое следственным отделом по Магадану СУ СК России по Магаданской области решение о возбуждении уголовного дела по факту совершения должностным лицом детского сада №2 преступления, предусмотренного… статьей "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в процессе доследственной проверки выяснилось, что в результате воздействия ультрафиолетового излучения 9 детей получили лучевой ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз ультрафиолетовыми лучами.

"Телесные повреждения у двоих детей квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью, по признаку кратковременного расстройства здоровья, сроком до 21 дня; вред здоровью и телесные повреждения остальным воспитанникам не причинено, однако повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов", — уточняет прокуратура региона.