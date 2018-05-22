В МВД подтвердили, что в ДТП с автобусом под Псковом пострадали шесть детей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса с детьми, который следовал из Пскова в Санкт-Петербург, подтвердили РИА Новости в ГУ МВД по Псковской области.

Ранее во вторник источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что утром во вторник на федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 29 человек, из которых 26 — дети. По информации источника, пострадали шестеро детей.

"Сегодня около 8.00 часов утра у деревни Цапелька Струго-Красненском районе водитель экскурсионного автобуса "Неоплан", следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительной информации, в аварии пострадали шесть человек", — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Псковской области.