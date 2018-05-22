В Астрахани семь участников банды пойдут под суд за убийства полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"В зависимости от роли каждого остальные семь участников приняли на себя обязательства по обеспечению деятельности НВФ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
В апреле текущего года суд в Астраханской области приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, продавшего оружие, из которого впоследствии были убиты полицейские.