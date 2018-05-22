В Астрахани семь участников банды пойдут под суд за убийства полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.

Всего, по данным следствия, в незаконное вооруженное формирование входили 11 радикальных исламистов. 4 апреля 2017 года четверо из них убили двух сотрудников ДПС при оформлении дорожной аварии, а 6 апреля они же ранили трех бойцов Росгвардии. Ответным огнем все четверо нападавших были ликвидированы.

"В зависимости от роли каждого остальные семь участников приняли на себя обязательства по обеспечению деятельности НВФ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В апреле текущего года суд в Астраханской области приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, продавшего оружие, из которого впоследствии были убиты полицейские.