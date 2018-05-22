Командированных в Якутию спасателей МЧС к концу мая отправят домой

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 22 мая — РИА Новости. Спасатели МЧС России из разных регионов, которые приехали в Якутию для оказания помощи во время паводка, до конца мая отправятся домой в связи со стабилизацией обстановки, сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС России.

"До 28 мая из Якутии будет выведена группировка спасателей МЧС России, командированная для помощи местным властям и населению в сложный период весеннего половодья. Гидрологическая ситуация в регионе постепенно приходит в норму. Ледовый затор на Лене, из-за которого река вышла из берегов, ликвидирован, уровень воды в реке понизился на 4 метра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 326 спасателей МЧС России из Хабаровского края, Иркутской, Новосибирской областей работали в Якутию во время паводка. Первая группа прибыла 5 мая. Спасатели доставляли продукты, откачивали воду, эвакуировали скот и имущество, возводили защитные насыпи и дамбы, углубляли водоотводные каналы. Благодаря их помощи удалось избежать подтопления 370 жилых домов. Адресную помощь получили почти 1,7 тысячи жителей.

"Уже можно говорить о том, что самый опасный период вскрытия рек на территории Якутии миновал, гидрологическая ситуация стабилизируется. Мы оказали региону максимально возможную помощь… Со всеми задачами справились достойно. До конца текущей недели мы поэтапно отправим спасателей к местам постоянного размещения ведомственным авиатранспортом", — приводятся в сообщении слова врио первого заместителя начальника Сибирского регионального центра МЧС России Александра Еремеева.

Отмечается также, что в настоящее время ледоход в нижнем течении Лены продолжается. Началось вскрытие северных рек с притоками. Прогнозируются высокие уровни воды в реке Колыма, возможны подтопления отдельных домов.