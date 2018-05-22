Лесной пожар в Челябинской области локализовали на площади 200 гектаров

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Пожарным удалось локализовать лесной пожар в Увельском районе Челябинской области на площади 200 гектаров, начавшийся почти сутки назад, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Согласно сводке регионального МЧС, 21 мая в Увельском районе зарегистрирован действующий лесной пожар на площади более 170 гектаров, в его ликвидации участвовали более 60 человек, причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. По данным на 22 мая на 06.00 (04.00 мск), площадь пожара в этом районе увеличилась до 200 гектаров.

"Пожар в Увельском районе удалось локализовать в понедельник в 21.30 (19.30 мск). Площадь возгорания составила около 200 гектаров. Осложняется ситуация сильным ветром", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ситуация остается управляемой, большая заслуга в этом принадлежит авиации: в понедельник 46 сбросов воды осуществил экипаж вертолета Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. "Также в Увельский район привлечены два вертолета от Минобороны с водосливными устройствами. Активно применяется и беспилотная летательная авиация региона", — уточняется в сообщении.

Ситуация остается стабильной, удается не допускать переход пожара в населенные пункты, добавляет пресс-центр.

Как сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, с начала года 226 человек в области привлечены к административной ответственности за нарушение мер противопожарной безопасности. В настоящее время правоохранительные органы расследуют три уголовных дела по фактам пожаров с переходом огня от травы на строения, отметил он.