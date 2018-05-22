МЧС в Приморье объявило экстренное предупреждение из-за штормового ветра

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая — РИА Новости. Экстренное предупреждение объявили спасатели из-за ожидаемого ливня и штормового ветра в Приморье, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"Экстренное предупреждение о возможном неблагоприятном явлении. В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и днем 23 мая на территории края ожидается дождь, местами сильный. Ночью 23 мая в западных, юго-западных районах Приморья ожидается дождь, местами сильный, с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, при ветре южных направлений 15-20 м/с, порывами до 24 м/с", — говорится в сообщении.

Спасатели советуют отказаться от дальних поездок и временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.