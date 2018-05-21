На фабрике в Якутии обрушились клетки с птицами, более 500 кур погибли

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. Свыше 500 кур погибло при обрушении клеточных батарей из-за оттаивания грунта на Нюрбинской птицефабрике в Якутии, сообщает минсельхоз Якутии.

В ночь на 18 мая на птицефабрике обрушились батареи для клеточного содержания кур-несушек. Птицефабрика работает с 2003 года. Предприятие обеспечивает Вилюйскую группу улусов птицей и яйцами. Производство яиц составляет более девяти миллионов штук в год.

"По подсчетам выявлено, что погибло 560 наседок, которые находились в самых нижних ярусах клеток", — говорится в сообщении.

Около 39 тысяч голов куриц из аварийных производственных цехов переведены на другие объекты: в цех молодняка, гараж, здание бывшего инкубатория и тентовый сарай. На фабрике в одной оставшейся целой клеточной батарее содержится около шести тысяч куриц. Их постепенно переведут в безопасное место.

В данное время работники фабрики ухаживают за птицами. Несмотря на не совсем комфортные условия, курицы несут яйца.

После выноса разрушенного оборудования комиссия установила, что между шестой и седьмой колоннами произошло оттаивание грунта приблизительно на 10 сантиметров, из-за чего клеточная батарея №1 сильно накренилась и уперлась во вторую, а та, не устояв, наклонилась на 70 градусов.

Руководство улуса и комиссия решают, как восстанавливать фабрику. Решаются вопросы продажи или сдачи в аренду поголовья. Частникам объявлено о реализации одной головы за 450 рублей.