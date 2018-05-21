Опубликовано видео допроса участника экстремистской группы в Крыму

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео допроса одного из участников экстремистской группы, который был задержан в Крыму.

На записи также присутствуют кадры организации поджога в одном из зданий полуострова.

Ранее стало известно о том, что ФСБ раскрыла деятельность организации, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова.

По данным следствия, главной задачей группы было устрашение "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.

Как сообщили в ФСБ, экстремистская организация была сформирована в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев и боксеры А. Стешенко и А. Третьяков. За каждую провокацию им было обещано по 500 долларов.

Возбуждены уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявлены заочно, оба объявлены в федеральный розыск.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.