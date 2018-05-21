В Татарстане будут судить полицейского, который пьяным сбил пешехода

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший сотрудник уголовного розыска пойдет под суд в Татарстане после того, как пьяным сбил на служебной машине пешехода и скрылся, сообщает СК в мессенджере "ТамТам".

Ранее сообщалось, что сотрудник уголовного розыска из Татарстана третьего февраля этого года, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, наехал на пешехода и скрылся с места происшествия.

"Пьяный опер угрозыска, сбивший прохожего на служебной машине и скрывшийся с места ДТП, предстанет перед судом. В Альметьевске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского", — говорится в сообщении.