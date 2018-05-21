В Белгороде проверяют информацию об угрозе семье ученика от директора школы

ВОРОНЕЖ, 21 мая — РИА Новости. Управление образования администрации Белгорода начало проверку информации в СМИ об угрозах со стороны руководства одной из школ города семье избитого подростками ученика, сообщил в понедельник РИА Новости представитель горадминистрации.

Информация об избиении группой подростков ученика школы №50 Белгорода появилась в СМИ на минувшей неделе и вызвала резонанс. Рассказавшее о происшествии издание fonar.tv также сообщило о звонке родным ребенка от директора школы, которая якобы заявила, что раз семья предала инцидент огласке, то подростку "здесь не учиться". Руководство учебного заведения не прокомментировало РИА Новости данную информацию, а заместитель руководителя управления образования администрации Белгорода Алексей Ковалев пояснил, что если информация о реакции директора школы на случившееся подтвердится, то к директору "будут вопросы".

"Управлением образования администрации Белгорода проводится проверка и по итогам, в том числе, будет дана оценка правомерности действий руководства (школы) в сложившейся ситуации", — сказал представитель пресс-службы мэрии.

Как сообщало интернет-издание, 14 мая несколько подростков избили ученика, который заступился за товарища. По данным издания, школьника после уроков ждали более 10 человек, видео избиения сняли на телефон, а к конце съемки его "заставили встать на колени и извиниться". Родственники ребенка обратились в полицию, а самого мальчика забрали в больницу на скорой. Проверкой обстоятельств конфликта между учащимися занимается полиция, куда обратилась мама мальчика. Представитель полиции пояснил РИА Новости, что пострадавший — ученик седьмого класса, и он обращался за медицинской помощью.