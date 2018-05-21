Курганские власти помогут жителям села, где сгорели 14 домов

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил оказать помощь жителям села Мыркайское в Мишкинском районе, где лесной пожар уничтожил 24 строения, в том числе 14 жилых домов, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

По данным ГУМЧС России по региону, пожар начался 20 мая в 16.50 (14.50 мск) в Альменевском районе, но из-за сильных порывов ветра возгорание добралось до Мишкинского района. По состоянию на 00.30 (22.30 мск воскресенья), пожар локализован, дальнейшего распространения огня нет. Как уточняет пресс-центр, в результате пожара огнем были уничтожены 27 строений в селе Мыркайское, из которых 14 жилых домов, где проживали 36 человек, в том числе 4 ребенка. Все они размещены у родственников.

"… Каждая семья, которая потеряла в пожаре жилье или имущество, получит материальную помощь на приобретение вещей. Кроме того, в рабочем режиме по сгоревшим домам будет определена степень ущерба, в зависимости от этого будем либо приобретать жилье, либо выделять компенсации из резервного фонда Правительства Курганской области", — цитирует пресс-служба слова губернатора Алексея Кокорина.

Также Алексей Кокорин обратил внимание на то, что виновные, из-за которых происходят пожары, обязательно должны быть установлены и наказаны по закону, уточняется в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что в понедельник в село Мыркайское выехал начальник управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Сергей Кетов, чтобы провести работу по оценке ущерба.

По данным следствия, после тушения пожара в селе Мыркайское 21 мая ночью в своем доме по улице Центральная было найдено тело пенсионера 1931 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка.