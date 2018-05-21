СК завел дело после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее сообщалось, что 20 мая вертолет "Газель" совершил жесткую посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. После посадки он воспламенился и полностью сгорел.

"По факту жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в сообщении.

Как сообщает СК, по уточненным данным, на борту воздушного судна находились четыре человека. Трое получили травмы различной степени тяжести, один погиб.

"Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна — погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования", — добавили в СК.

Следователи допросят оставшихся в живых участников авиапроисшествия, истребуют документацию на воздушное судно. Будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления причины смерти погибшего мужчины