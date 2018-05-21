СК изучает видео прыжков в Татарстане, где погибли два парашютиста

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следователи изучают видеозаписи групповых прыжков в Татарстане, где два парашютиста скончались после столкновения друг с другом в воздухе, сообщается на канале СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Днем 19 мая в Мензелинском районе семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. Во время раскрытия парашютов один спортсмен влетел в раскрытый парашют другого, оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте. Один мужчина скончался в машине скорой, второй — в больнице.

"Следователи изучают видео группового прыжка парашютистов в Татарстане, в результате которого погибли двое спортсменов. Опрашиваются очевидцы происшествия и руководители аэроклуба", — говорится в сообщении.