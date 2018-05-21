В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве девушки и ее отца

КЕМЕРОВО, 21 мая — РИА Новости. Кузбасские правоохранители по горячим следам раскрыли убийство девушки и ее отца и задержали пытавшегося скрыться подозреваемого, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье вечером в одной из квартир Заводского района Кемерово. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть от ножевых ранений 16-летней девушки и 57-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".

"Кузбасские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в двойном убийстве. В ходе масштабных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали в поселке городского типа Тисуль злоумышленника, который пытался скрыться от правоохранительных органов после совершенного им в Кемерово особо тяжкого преступления", — сообщает в свою очередь ГУМВД по Кузбассу.

Полицейские доставят подозреваемого к следователю для проведения следственных действий, ему будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства случившегося и точную причину смерти двоих потерпевших.

По предварительным данным осведомленного источника РИА Новости в местных силовых структурах, подозреваемый попал в квартиру под видом сотрудника ЖКХ — представился слесарем или сантехником. Соответствует ли это действительности, предстоит выяснить правоохранителям.