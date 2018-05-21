Губернатор и мэр прибыли на место пожара в доме в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин прибыли на место крупного пожара в центре города, передает корреспондент РИА Новости.

Поблизости от зданий мэрии и правительства региона в Южно-Сахалинске горит кровля десятиэтажного жилого дома на площади 700 квадратных метров, сообщили ранее в МЧС. По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на 10 этаже.

Пожарные организовали эвакуацию людей, находившихся в доме. В тушении задействованы 28 человек и семь единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Как отмечается в Telegram-канале пресс-службы администрации города, вечером мэрия Южно-Сахалинска проведет встречу с жильцами горящего дома. "Встреча для дальнейшей координации и оказания помощи пройдёт в 19.00 (11.00 мск — ред.) в ДК "Родина", — говорится в сообщении.