Первый в 2018 году лесной пожар в Югре оперативно ликвидировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировали первый лесной пожар в 2018 году, сообщается на сайте регионального правительства.

"Информация о первом в 2018 году лесном пожаре поступила в специализированную диспетчерскую службу Югры вечером 19 мая. Возгорание возникло на землях лесного фонда Самаровского лесничества в 74 километрах от окружной столицы в сторону города Нягань", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на площади 0,02 гектара оперативно потушили сотрудники Ханты-Мансийского авиаотделения. В сообщении также подчеркивается, что по состоянию на утро понедельника действующих пожаров в автономном округе нет. В 2016 году на эту дату в автономном округе произошло 17 лесных пожаров, в 2017 году — 9 возгораний.

Ранее сообщалось, что очередной пожароопасный сезон в Югре объявлен с 23 апреля, на две недели раньше, чем в 2017 году. По данным региональных властей, на борьбу с лесными пожарами будет направлено около 1 миллиарда рублей.

В прошлом году на территории региона было зарегистрировано 389 лесных пожаров, площадь которых превысила 59 тысяч гектаров.