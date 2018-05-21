В Омске после гибели семьи при пожаре возбудили дело

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми и мужчины при пожаре в частном доме в Омске, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Омске погибли женщина с двумя несовершеннолетними сыновьями 2013 и 2016 годов рождения и мужчина, 1983 года рождения, возможно, сожитель матери.

"Возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме, расположенном в 3 Сухом переулке в городе Омске, в результате которого погибла семья из 4 человек, по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

Установлено, что очаг возгорания находился в месте расположения печи. Причиной пожара стало прогорание печи, находившейся рядом с входной дверью.