МЧС назвала предварительные версии пожара на складе в Иркутске

ИРКУТСК, 21 мая – РИА Новости. Причинами крупного пожара в Иркутске, где сгорела кровля продовольственного склада, могли стать внесение постороннего источника огня или неисправность электротехнического оборудования, заявил на брифинге начальник ГУМЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Иркутске горел продовольственный склад, который повредил кровлю здания на площади более 5 тысяч квадратных метров. Из общежития, находящегося рядом со складом, эвакуировали более 40 человек.

"Рассматриваются две причины возгорания: это внесение постороннего огня и неисправность электротехнического оборудования. К складу пристроена котельная, есть версия, что именно оттуда по крыше распространился огонь", — сказал Нелюбов.

По его словам, за сутки до пожара на этот объект уже вызывали спасателей, очевидцы говорили о горящей крыше котельной. К приезду пожарных огонь погасили, проверка показала, что угрозы нового возгорания не было. Возможно, к возникновению очага привели ремонтные работы кровли на месте ее повреждения.

У продовольственного склада есть несколько пристроек, в том числе общежитие. У комплекса зданий два собственника, госпожнадзор проводит проверку соблюдения ими правил пожарной безопасности. Глава ГУ МЧС региона заявил, что ряд нарушений уже налицо, в частности, между строениями нет противопожарных стен.

Он также отметил, что в воскресенье в Иркутской области горел социальный объект в городе Шелехове — Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Возгорание произошло на третьем этаже, откуда персонал самостоятельно эвакуировал детей. При пожаре никто не пострадал. В марте здесь проводились пожарно-спасательные учения, отрабатывались действия по эвакуации детей. Свою роль сыграл также тот факт, что сработала пожарная сигнализация, добавил Нелюбов.