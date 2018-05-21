В воскресенье в Иркутской области потушили природный пожар

ИРКУТСК, 21 мая – РИА Новости. На землях лесного комплекса в Иркутской области 20 мая потушили пожар на площади 70 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Накануне был ликвидирован один очаг, локализованный 18 мая на площади 20 лесных гектаров и 50 га, не покрытых лесом, в Усольском районе", — говорится в сообщении.

В тушении принимали участие 14 пожарных-десантников, четыре работника лесоохраны, 30 мобилизованных представителей арендатора лесного участка, 8 единиц наземной техники.

Отмечается, что по состоянию на утро 21 мая лесных пожаров в Иркутской области не зарегистрировано.