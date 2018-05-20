Один из участников нападения на храм в Грозном оказался жителем Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Один из участников нападения на церковь в Грозном являлся жителем Малгобекского района Ингушетии, который обучался в медколледже в Грозном и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, сообщает официальный сайт администрации города Малгобек.

В субботу четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного с целью захвата прихожан. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ проинформировал, что при нападении убиты двое полицейских из ГУ МВД по Саратовской области, охранявших церковь, также убит один из прихожан храма, еще двое сотрудников полиции ранены. В воскресенье агентство Рейтер сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство* взяла на себя ответственность за нападение

"К сожалению, среди боевиков оказался и житель города Малгобек, студент медицинского колледжа очного отделения города Грозный, который ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал", — говорится в сообщении.

Администрация Малгобека выразила искренние соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

* Террористическая организация, запрещенная в России.