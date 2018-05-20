МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Повреждение электрического кабеля произошло в центре Москвы в 1-м Колобовском переулке, угрозы населению нет, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в воскресенье.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на очевидцев, что в этом переулке произошел взрыв под землей.

"В 1-м Колобовском переулке в центре Москвы произошло повреждение электрического кабеля. Сотрудники МЧС и служб комплекса городского хозяйства оперативно прибыли на место", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отключения потребителей не производилось. "К бытовому газу данный инцидент отношения не имеет и угрозы населению не представляет", — уточняет пресс-служба. Место инцидента огорожено, ведутся работы.