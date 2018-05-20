При жесткой посадке вертолета в Хабаровском крае погиб человек

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Один человек погиб при жесткой посадке частного вертолета в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Вертолет выполнил жесткую посадку в лесополосе примерно в 600 километрах от Хабаровска", — сказал собеседник агентства. По его словам, на борту находились пилот и два пассажира, вертолет в результате аварии разрушился.

Источник уточнил, что один человек получил травмы и при транспонировке в больницу скончался. Обстоятельства ЧП и личность погибшего выясняются.