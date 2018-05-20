Кадыров призвал не переводить стрелки на ИГ* в расследовании атаки на храм

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не переводить стрелки" на террористическую группировку "Исламское государство"* в расследовании атаки на храм Архангела Михаила в Грозном.
"Конечно, иблисское* государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ*, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей. Следственно-оперативная работа очень активно ведется, успешно продвигается", — написал глава республики в Telegram.
В то же время он отметил, что не исключает причастности группировки к инциденту, однако оперативная информация, по его словам, указывает на других заказчиков.
Накануне четверо преступников попытались проникнуть в церковь Архангела Михаила в столице Чеченской Республики. Они намеревались захватить храм и убить всех, кто окажется в заложниках. Прихожане, однако, успели запереть дверь изнутри, что сорвало планы нападавших.
Жертвами атаки стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.
Бандитов ликвидировали в ходе спецоперации. Их личности установлены. Как рассказал глава республики, двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов". По словам Кадырова, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".
* Террористическая организация, запрещенная в России.