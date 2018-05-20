В СК рассказали подробности крушения Су-29 в Ленинградской области

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Самолет Су-29, который разбился в Ленинградской области, потерпел крушение всего в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее представитель регионального главка МЧС РФ рассказал РИА Новости, что в воскресенье при жесткой посадке двухместного самолета Су-29 в районе населенного пункта Ломаха погиб один человек. Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии.

"Самолет Су-29 вылетел с аэродрома Куммолово и потерпел крушение в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы. Пилот скончался на месте", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи проводят осмотр места крушения самолета для выяснения всех обстоятельств и причин инцидента.