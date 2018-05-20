При пожаре под Нижним Новгородом погибли мать с ребенком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Женщина и ее 14-летний сын погибли при пожаре в Володарском районе Нижегородской области, еще двоих ее сыновей удалось спасти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании дома в деревне Дубки в Володарском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.24 в воскресенье.

"В результате пожара полностью сгорел дом и надворные постройки. Спасателям удалось вынести из огня 10-летнего мальчика и его 17-летнего брата. Мать пострадавших детей и еще один их брат, 14 лет, погибли", — рассказали РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Подростки госпитализированы в районную больницу. Причина пожара устанавливается.