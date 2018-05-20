Патриарх отметил героизм полицейских в ходе спецоперации в храме в Грозном

Сотрудник правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников

Сотрудник правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил сотрудников полиции за проявленные героизм и мужество в ходе вооруженного нападения на храм Архангела Михаила в Грозном и отметил, что целью экстремистов было "поколебать столь ценный межрелигиозный мир и согласие в регионе".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что 19 мая четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что при нападении убиты двое полицейских из ГУ МВД РФ по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма.

Предстоятель Русской православной церкви направил архиепископу Махачкалинскому и Грозненскому Варлааму, священнослужителям и верующим Махачкалинской и Грозненской епархии послание, в котором выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Текст обращения опубликован в воскресенье на сайте РПЦ.

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"С большой скорбью воспринял известие о произошедшей в минувшую субботу вооруженной атаке на храм Михаила Архангела в столице Чеченской республики… Прошу передать мои глубокие соболезнования и слова искреннего сочувствия тем, кого затронула данная трагедия", — говорится в обращении.

Предстоятель РПЦ отметил, что "бесчеловечная и циничная вылазка террористов, не имеющих ничего общего с верой в бога, была направлена на то, чтобы поколебать столь ценный межрелигиозный мир и согласие в регионе, посеять вражду и страх среди его жителей".

"С признательностью хотел бы отметить героизм и мужество сотрудников полиции, ценой своей жизни защищавших людей и давших должный отпор нападавшим", — говорится также в послании.