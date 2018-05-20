При пожаре в Бурятии, спасая из огня напарника, погиб сотрудник лесхоза

КРАСНОЯРСК, 20 мая — РИА Новости. Следствие установило, что сотрудник лесхоза погиб при пожаре в лесу в Бурятии, помогая заблудившемуся напарнику выйти из огненной ловушки, сообщил РИА Новости представитель СУСК республики Дмитрий Столяров.

Как сообщалось ранее, два сотрудника Верхне-Баргузинского лесхоза погибли 19 мая при тушении лесного пожара в Курумканском районе. Один из погибших — Валерий Жанцанов 1962 года рождения, второй — Аюр Цыренжапов 1977 года рождения. СК возбудил уголовное дело по факту их гибели, возможного виновника трагедии задержали.

По данным следствия, после обнаружения пожара группа работников Верхне-Баргузинского лесхоза и местных жителей-добровольцев выехали к месту возгорания и принялись тушить огонь. До позднего вечера работа не прекращалась. Уже в сумерках огнеборцы стали возвращаться к своему лагерю, однако обнаружили, что из леса не вышел один из лесников.

Отправиться на его поиски вызвался опытный коллега, который 20 лет проработал в лесхозе и участвовал в тушении практически всех лесных пожаров на территории лесничества, отмечает СК.

"Мужчина вернулся к кромке, где бушевал огонь, отыскал потерявшегося напарника и вышел вместе с ним к лесовозной дороге, по которой они направились к лагерю. Но в этот момент ветер изменил свое направление, порывы понесли пламя в сторону выбиравшихся из леса мужчин, которые, попав в огненную ловушку, погибли", — рассказал Столяров.