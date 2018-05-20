Один пострадавший госпитализирован после ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Один пострадавший госпитализирован после аварии в Ростовской области, в которой погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД.

Ранее сообщалось, что авария произошла около 11.00 мск на трассе Ростов-Волгодонск. Столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП погибли пять человек.

"По предварительной информации, водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Toyota, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ВАЗ-2101 под управлением водителя 1968 года рождения. После этого у Toyota произошло отсоединение колеса, которое столкнулось с Nissan", — сказал собеседник агентства.

В аварии погибли четыре человека из ВАЗ-2101 – мужчины 1969, 1972, 1999 и 1968 годов рождения, а также пассажир Toyota. "С травмами различной степени тяжести в больницу доставлен также водитель Toyota", — сказал представитель МВД России по области.