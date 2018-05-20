В Иркутске загорелся продовольственный склад

ИРКУТСК, 20 мая – РИА Новости. Крупный пожар на продовольственном складе в Иркутске стал следствием грубого нарушения собственниками здания правил противопожарной безопасности, сообщил РИА Новости глава пресс-службы ГУМЧС региона Андрей Шутов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске загорелся склад с продуктами питания.

Угроза распространения пожара в настоящий момент устранена, проводится проливка перекрытий. Причину пожара пока установить сложно, так как помещение, имеющее несколько пристроек, принадлежит разным собственникам.

"Пока сложно сказать, откуда началось возгорание и по какой причине. У помещения несколько собственников, все они перекладывают ответственность друг на друга. Завтра начнется проверка, которая внесет ясность в этот вопрос", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что от возгорания пострадала кровля здания на площади более пяти тысяч квадратных метров. Как только закончится проливка, в помещении начнут работать специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Нарушение пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима грозит собственникам крупным административным штрафом.

"Уже один тот факт, что к складу было пристроено общежитие, где в момент возгорания находилось более 40 человек, свидетельствует о грубом нарушении противопожарной безопасности", — добавил представитель ГУМЧС региона.

В ликвидации возгорания принимали участие 34 человека и 10 единиц техники. Пожар удалось потушить.