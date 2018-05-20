В Омске при пожаре погибли женщина с двумя детьми и мужчина

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Женщина с двумя детьми и мужчина погибли при пожаре в частном доме в Омске, проводится доследственная проверка, сообщается в воскресенье на сайте регионального СК.

"Сегодня около 11 часов произошел пожар в частном доме, в котором проживала женщина с двумя несовершеннолетними сыновьями 2013 и 2016 года рождения и мужчина, 1983 года рождения, возможно, сожитель матери", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что после полного тушения огня к осмотру дома приступят следователи регионального следственного управления СК России для выяснения причин происшествия.