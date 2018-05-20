В Иркутске на складе продовольственных товаров вспыхнул пожар

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Склад с продуктами питания загорелся в Иркутске, сообщается в воскресенье на сайте регионального МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России приняли участие в ликвидации пожара: в городе Иркутске произошло возгорание на складе с продуктами питания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации возгорания задействованы 34 человека личного состава и 10 единиц техники.