Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара в Кабанском районе Бурятии. Архивное фото

Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара в Кабанском районе Бурятии. Архивное фото

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух сотрудников лесхоза при тушении пожара в Бурятии, возможного виновника трагедии задержали, сообщается на сайте регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что во время тушения лесного пожара, который продолжает действовать в Курумканском районе, погибли два сотрудника Верхне-Баргузинского лесхоза. Один из погибших — Жанцанов Валерий Яндакович 1962 года рождения, второй — Цыренжапов Аюр Дылыкович 1977 года рождения.

"Девятнадцатого мая при тушении крупного лесного пожара, действующего на территории Курумканского района Республики Бурятия в местности "Сорюры", погибли два работника Верхне-Баргузинского лесхоза, 40 и 55 лет. Баргузинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", — говорится в сообщении.

В рамках расследования дела был задержан подозреваемый. Им оказался 64-летний местный житель, который, по версии следствия, оставил в лесу непотушенную сигарету. По данным ведомства, именно это стало причиной возникновения пожара, который мужчина пытался потушить самостоятельно, однако ему не удалось этого сделать — "огонь быстро перекинулся на верхний уровень лесных насаждений и с ветром начал распространятся по округе".

Подозреваемый признал свою вину и дал подробные показания, сейчас решается вопрос о мере пресечения.