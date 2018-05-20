"Спасло жизнь": прихожане храма в Грозном закрыли двери перед бандитами

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Боевики, напавшие в минувшую субботу на грозненский храм Архангела Михаила, преследовали цель захватить храм и убить всех находившихся на вечерней службе прихожан, но дверь церкви успели закрыть изнутри, рассказал журналистам настоятель церкви отец Сергий.

"Совершалось очередное богослужение, оно длится с 14.00 до 16.00, мы молились, когда вдруг услышали крики "Аллаху акбар" и два мощных выстрела. Прихожане церкви, не растерявшись, бросились закрывать двери, и это спасло нам жизнь", — рассказал отец Сергий.

По его словам, боевики начали ломиться в дверь, один стрелял, двое пытались взломать дверь. "Они преследовали цель проникнуть внутрь храма и расправиться со всеми прихожанами, но мы смогли выдержать напор до приезда полиции", — отметил отец Сергий.

Неудавшийся захват

Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации нападавших уничтожили, сообщил журналистам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", — сказал Кадыров. Он добавил, что приехал на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла лишь несколько минут.

По его словам, от полученных ранений скончался полицейский. Один из прихожан получил ранения средней тяжести.

Позднее Кадыров уточнил, что в результате нападения погибли двое полицейских.

Попытка столкнуть православных и мусульман

Инцидент с попыткой захвата прихожан в храме Архангела Михаила в Грозном является попыткой экстремистов столкнуть православных и мусульман, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

"Очередная попытка псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман", — написал в субботу Легойда в своём канале в одном из мессенджеров.

В распространенном пресс-релизе синодального отдела отмечается, что нападавшие попытались запугать православных верующих Чечни и посеять межконфессиональную рознь, однако получили достойный отпор.

"Мы скорбим о ставшем жертвой теракта прихожанине храма Архангела Михаила, а также погибших при исполнении своего долга правоохранителях, которые показали себя настоящими героями, защитив молящихся", — заявил Легойда, слова которого приводятся в сообщении.

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, в свою очередь, выразил соболезнования близким погибших в результате нападения на церковь в Грозном и поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за проведенную спецоперацию по спасению прихожан.

"Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам выражает свои соболезнования близким погибших и обращается со словами утешения к родным пострадавших, а также благодарит главу Чеченской Республики и правоохранителей за своевременно проведенную спецоперацию по спасению прихожан и уничтожению нападавших", — говорится в сообщении на сайте епархии.

Архиепископ Варлаам отметил, что преступление произошло спустя три месяца после нападения на храм в дагестанском Кизляре.

"Очевидно, что силы зла не успокоились и продолжают свои попытки разрушить межконфессиональный мир в регионе… Возношу свои горячие молитвы о выздоровлении раненых и упокоении душ погибших и выражаю надежду на скорейшее выяснение обстоятельств произошедшего", — заявил архиерей, слова которого приводятся в пресс-релизе.