Житель Приморья ответит в суде за нападение на медсестру с отверткой

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Житель Владивостока ответит в суде по обвинению в покушение на убийство медсестры – его бывшей сожительницы, на которую он в январе напал с отверткой, сообщает прокуратура Приморья.
В январе сообщалось, что мужчина напал с острым предметом, похожим на спицу, на медсестру поликлиники во Владивостоке. Она была госпитализирована с глубокими ранами в области спины и шеи. Нападавший задержан. По данным полиции, напал на женщину ее сожитель, мотив — ревность. Медсестру отпустили из больницы на амбулаторное лечение. Следователи возбудили дело.
"Прокурором Советского района города Владивосток утверждено обвинительное заключение по делу в отношении гражданина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статье 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)… В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурант испытывал неприязненные отношения к своей бывшей сожительнице, которая была инициатором его административного ареста на трое суток за распитие спиртных напитков и на 10 суток — за ее избиение. Прокуратура отмечает, что в поликлинику он пришел с отверткой.
Потерпевшая выбежала в другой кабинет и закрылась там, а фигуранта остановили сотрудники поликлиники.