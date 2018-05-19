В Грозном при нейтрализации бандитов погибли сотрудники саратовского ГУМВД

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В ходе операции по нейтрализации бандитов, напавших на церковь в Грозном, погибли двое сотрудников ГУМВД по Саратовской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В ходе операции по нейтрализации бандитов, проникших в церковь, погибли двое сотрудников УВД МВД РФ по Саратовской области. Они мужественно встали на пути бандитов", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"Я выражаю глубокие соболезнования семьям, родным, близким героически погибших сотрудников УВД Саратовской области. Мною дано поручение, оказать помощь семьям погибших", — добавил Кадыров.