В Грозном при нейтрализации бандитов погибли сотрудники саратовского ГУМВД

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В ходе операции по нейтрализации бандитов, напавших на церковь в Грозном, погибли двое сотрудников ГУМВД по Саратовской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.

"В ходе операции по нейтрализации бандитов, проникших в церковь, погибли двое сотрудников УВД МВД РФ по Саратовской области. Они мужественно встали на пути бандитов", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям, родным, близким героически погибших сотрудников УВД Саратовской области. Мною дано поручение, оказать помощь семьям погибших", — добавил Кадыров.