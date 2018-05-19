Подростка, обвиняемого в убийстве матери и бабушки под Тверью, арестовали

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве двух женщин в Тверской области, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 16 мая в подвале дома, расположенного по улице Луговой деревни Сажино Конаковского района Тверской области, были обнаружены тела двух женщин 1937 и 1964 годов рождения с признаками насильственной смерти. В тот же день следователям и криминалистам Следственного комитета, оперативным сотрудникам УМВД по подозрению в совершении преступления удалось установить и задержать 14-летнего подростка.

"Следственными органами Следственного комитета России по Тверской области 14-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства двух женщин, одна из которых усыновила и вырастила его с 2-х лет… В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Как отмечается, следствию в рамках уголовного дела предстоит выяснить, как и почему подросток совершил убийства. Также они направят представление в компетентные органы, ответственные за осуществление профилактической работы с несовершеннолетними.