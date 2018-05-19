В РПЦ прокомментировали нападение на прихожан православного храма в Грозном

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Инцидент с попыткой захвата прихожан в храме Архангела Михаила в Грозном является попыткой экстремистов столкнуть православных и мусульман, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

"Очередная попытка псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман", — написал в субботу Легойда в своём канале в одном из мессенджеров.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил ранее журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате немедленно проведенной спецоперации все четверо были уничтожены, от полученных ранений скончался полицейский, один прихожанин получил ранения средней тяжести. По данным Следственного комитета РФ, погибли двое полицейских, охранявших церковь, еще двое ранены, погиб один гражданский.